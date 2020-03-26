На одесской трассе под Киевом грузовик врезался в остановившиеся автобусы, два человека погибли

Две полосы автомобильной дороги были полностью перекрыты.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Ночью на 54-м километре трассы " Киев - Одесса" возле села Великая Солтановка произошла масштабная авария.

Как сообщает патрульная полиция Киевской области, 34-летний водитель грузовика Mercedes-Benz, ехавший в сторону столицы, не справился с управлением и врезался в два автобуса ПАЗ, остановившихся на обочине.

В результате аварии два человека погибли, а еще четверо госпитализированы.

Две полосы автомобильной дороги были полностью перекрыты.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Напомним, что в Украине уже больше недели запрещены регулярные и нерегулярные автобусные пассажирские перевозки.