На одесской трассе под Киевом грузовик врезался в остановившиеся автобусы, два человека погибли

Две полосы автомобильной дороги были полностью перекрыты.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Ночью на 54-м километре трассы "Киев - Одесса" возле села Великая Солтановка произошла масштабная авария.

Как сообщает патрульная полиция Киевской области, 34-летний водитель грузовика Mercedes-Benz, ехавший в сторону столицы, не справился с управлением и врезался в два автобуса ПАЗ, остановившихся на обочине.

В результате аварии два человека погибли, а еще четверо госпитализированы.

Две полосы автомобильной дороги были полностью перекрыты.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Напомним, что в Украине уже больше недели запрещены регулярные и нерегулярные автобусные пассажирские перевозки.

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