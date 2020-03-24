Власти Борисполя опубликовали график работы транспорта для отдельных категорий пассажиров на время карантина

В Борисполе на Киевщине с сегодняшнего дня, 24 марта, общественный транспорт осуществляет перевозки исключительно работников коммунальных предприятий, медицинских учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города. Для таких граждан будут четыре раза в сутки курсировать автобусы трех маршрутов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Исполнительного комитета Бориспольского городского совета на странице в соцсети Facebook.

Сообщается, что ч 24 марта 2020 года в Борисполе для перевозки исключительно работников, обеспечивающих жизнедеятельность города, на период карантина начинают курсировать автобусы по трем маршрутам:

(ул. Беживка – ул. Киевский Путь – ул. Головатого – ул. Привокзальная – УМБ-17);(ул. Каховская – ул. Киевский Путь – ул. Головатого – ул. Привокзальная – ул. Михаила Калмыкова – ул. Шолохова – ул. Космонавтов – Нестеровка)(Зооветцентр – ул. Полевая – ул. Южная – ул. Дубечанская – ул. Данилы Амелина – ул. Глибочецкая – ул. Киевский Путь – ТЦ “AEROMALL”).

Отмечается, что автобусы будут курсировать по определенным маршрутам четыре раза в сутки. Вход в транспорт разрешается только в защитных масках, по специальным пропускам и документам, удостоверяющим личность. Также отмечается, что стоимость проезда остается неизменной – 6 грн.

Ранее KV сообщала, что на Киевщине городские власти Фастова решили остановить работу общественного транспорта. Как и в столице, общественным транспортом в Фастове смогут пользоваться только лица, обеспечивающие жизнедеятельность города, при наличии у них спецбилетов.

Напомним, что с сегодняшнего дня, 23 марта в Киеве общественный транспорт начал работать только для сотрудников тех предприятий, которые обеспечивают работу критически важных сфер жизнедеятельности. Для проезда им понадобится специальный билет. Руководителям предприятий дали разъяснения, как они могут получить спецбилеты для своих сотрудников.

Отметим, что в Украине по состоянию на 14:00 вторника, 24 марта подтверждено 13 новых случаев коронавируса в Черновицкой области. Таким образом, в стране уже 97 подтвержденных случаев заражения COVID-19.