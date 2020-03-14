С 15 марта Украина приостанавливает железнодорожное сообщение с Польшей

Срок действия ограничения не сообщается.

С 15 марта Украина приостанавливает железнодорожное сообщение с Польшей
Фото: loda.gov.ua

С полуночи 15 марта Укрзализныця приостанавливает пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей. Об этом говорится на сайте компании.

"В связи с решением правительства Республики Польша о временном закрытии международного сообщения с другими странами, в 0:00 в ночь с субботы, 14 марта, на воскресенье, 15 марта, будет приостановлено курсирование пассажирских поездов в Польшу. Эту информацию подтверждает представитель Укрзализныци в Польше", - указано в сообщении.

Между Украиной и Польшей курсируют два скоростных поезда № 705/716 и 715/706 Киев - Перемышль, пассажирские поезда №36 Одесса - Перемышль, № 67 Киев - Варшава, № 51 Львов - Вроцлав, а также беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав.

Последние поезда из Польши проведут рейсы в Украину 14 марта: 706 и 716 Интерсити+ из Перемышля и ночной поезд из Варшавы. Из Украины утром 14 марта в Перемышль отправились два поезда Интерсити+ 705 и 715.

На время действия ограничения поезда Интерсити будут курсировать во Львов.

Отмечается, что возврат средств за ранее приобретенные билеты проводится во всех кассах Укрзализныци согласно действующим нормативно-правовыми актами и правилами.

Накануне Польша решила объявить режим эпидемической угрозы и закрыть границы, чтобы не допустить завоза новых случаевкоронавирусной инфекции. Страна прекращает международные авиационные и железнодорожные перевозки.

Напомним, с 13 марта Украина приостановила пассажирское железнодорожное сообщение со Словакией, в связи с введением в этой стране чрезвычайного положения.

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