В Днепропетровской области в ДТП с автобусом и легковушкой погибли два человека и пострадал ребенок

В Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса "Эталон" и легкового автомобиля "Опель". В результате аварии погибли два человека, а также пострадал ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области в фейсбуке.

"Известно, что в результате столкновения погибли водитель автомобиля "Опель" 1994 года рождения и пассажирка 1996 года рождения. Пассажирка автобуса - девочка 2005 года рождения, с легкими травмами госпитализирована в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТП произошло в пятницу в 14:50 на автодороге между с. Вольное и г. Новомосковск.

Предварительно установлено, что женщина - водитель "Опеля" - не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, после чего допустила столкновение с автобусом.

В момент ДТП в салоне автобуса, который двигался по маршруту Казначеевка - Новомосковск, находились 10 пассажиров и водитель.

Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

На месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают обстоятельства аварии. Сведения будут внесены в ЕРДР по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, на Волыни столкнулись два автобуса. В ДТП пострадали восемь человек.

Ранее в ДТП с грузовиком и автобусом "Херсон - Москва" погибли три человека, 15 пострадали.