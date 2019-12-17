Кассационный суд начал рассмотрение иска Зайцевой

Зайцеву приговорили к 10 годам лишения свободы.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда открыл производство по жалобе защитника харьковчанки Елены Зайцевой, осужденной за ДТП с шестью погибшими, поступила в Харьковский апелляционный суд. Об этом говорится в решении суда от 13 декабря, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

В частности, суд открыл кассационное производство и решил истребовать материалы уголовного производства в Харьковском апелляционном суде.

Фактически открытие производства означает начало рассмотрения дела.

Напомним, 28 февраля 2019 года Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в гибели шестерых людей во время ДТП на улице Сумской, которое произошло 18 октября 2017 года.

Харьковский апелляционный суд отказался смягчить наказание Елене Зайцевой.

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