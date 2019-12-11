Walmart запустит в Хьюстоне пилотную программу по доставке продуктов робомобилями Nuro

Калифорнийская робототехническая компания Nuro, основанная двумя бывшими сотрудниками Google , объявила о партнёрстве с американской сетью оптовой и розничной торговли Walmart с целью доставки продуктов покупателям в Хьюстоне (штат Техас).

Пилотная программа по доставке заказов для ряда клиентов, согласившихся принять в ней участие, стартует в 2020 году. Доставка будет производиться с помощью робота-фургона Nuro R1, а также самоуправляемыми автомобилями Toyota Prius, в которых используется программное обеспечение и оборудование Nuro.

Помимо Nuro, ретейлер ранее сотрудничал с Ford и Waymo для осуществления доставки товаров из магазинов в округе Майами-Дейд и Аризоне соответственно.



