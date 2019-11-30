В центре Киева произошла полицейская погоня

Водитель машины без номеров устроил два ДТП и был задержан с краденной техникой.

В субботу днем в центре Киева произошла полицейская погоня.

Как сообщает патрульная полиция в фейсбуке, около 13:00 один из экипажей заметил на бульваре Шевченко автомобиль "Мазда" без номерных знаков. Водителя попросили остановиться, но он, наоборот, начал убегать.

Началась погоня, в которой были задействованы несколько экипажей полиции. Водитель "Мазды" грубо нарушал правила дорожного движения и даже отправил одну из полицейских "Шкод" в другой автомобиль. После этого он допустил столкновение еще с двумя автомобилями ЗАЗ и "Тойота".

В конце концов водитель решил автомобиль на Бессарабской площади и попытался сбежать, но был задержан. У него были явные признаки опьянения.

В салоне его машины нашли, вероятно, краденную технику и несколько комплектов иностранных номерных знаков.

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