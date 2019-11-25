Сокращение субсидий в Китае обрушило рынок электромобилей почти вдвое

Китайский рынок транспортных средств на электричестве и новом топливе (NEV), как ожидается, снова вырастет в следующем году за счёт вовлечения всё большего числа автопроизводителей, но требуются дополнительные стимулирующие меры со стороны правительства, — считают руководители компаний.

Китай активно поддерживает внедрение NEV и ввёл обязательные производственные квоты для автопроизводителей. Однако в этом году значительно сократились субсидии для NEV в рамках общего плана по сокращению поддержки, что сделало эти транспортные средства более дорогими. В октябре продажи NEV упали на 45,6 % по сравнению с прошлым годом.

До сокращения субсидий китайский рынок, который включает гибриды, чистые электромобили и работающие на водородных топливных элементах, очень хорошо себя показывал: продажи за прошлый год выросли на 62 %.

Зарядная станция для электромобилей Buick рядом с новым Velite 6 на Шанхайском автосалоне, Китай , 2019 год. Aly Song (REUTERS)

«В следующем году мы ожидаем, что рынок NEV продолжит расти, возможно, не так активно, как это было в прошлом», — сообщил Reuters руководитель Volkswagen Group в Китае Стефан Вёленштейн (Stephan Woellenstein) на автошоу в Гуанчжоу на прошлой неделе. По его словам, ключевой вопрос восстановления рынка зависит от выпуска новых моделей NEV крупными автопроизводителями, поскольку это популяризирует такие автомобили: «Это естественно приносит пользу, а также меняет восприятие потребителей и стимулирует рынок».

Такие автопроизводители, как Volkswagen, Toyota Lexus, Mercedes Benz и Tesla, приняли участие в автосалоне в Гуанчжоу, чтобы продемонстрировать недавно выпущенные электромобили со свежим дизайном.

Президент стартапа по производству электромобилей XPeng в Гуанчжоу Брайан Гу (Brian Gu), который привлек $400 млн от Xiaomi и других инвесторов, считает, что усовершенствование зарядной инфраструктуры страны поможет продажам NEV восстановиться в следующем году.

Ещё одним положительным фактором снижения цен на NEV является растущее число автопроизводителей, выпускающих такие автомобили: «Примерно через два года, с моей точки зрения, электромобили будут значительно дешевле, чем автомобили с ДВС, так как стоимость батарей снижается очень быстро — объёмы уменьшают стоимость».

Однако не все руководители, общавшиеся с Reuters, настроены оптимистично. Главный управляющий подразделения BAIC BluePark по электромобилям Ма Фангли (Ma Fanglie) сказал, что отрасль испытывает большое давление и необходимы более чувствительные меры поддержки.

Исполнительный вице-председатель Китайской ассоциации автопроизводителей Фу Бинфэн (Fu Bingfeng) сообщил, что правительственные органы обсуждают способы поддержки отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе: «В настоящее время наши усилия будут направлены на повышение реального спроса со стороны потребителей, включая улучшение инфраструктуры и цепочек поставок».



