14-летний подросток разбился насмерть за рулем джипа родителей в Киевской области
Три товарища водителя госпитализированы.
Во вторник в Васильковском районе Киевской области перевернулся автомобиль Toyota Prado, за рулем которого находился 14-летний подросток. Он получил смертельные травмы и погиб на месте.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
Парень взял автомобиль родителей и вместе с тремя несовершеннолетними друзьями 14 и 15 лет поехал кататься по селу. Во время поездки он потерял управление, в результате чего машина перевернулась.
Пассажиры внедорожника выжили, они попали в местную больницу с травмами разной степени тяжести.
Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в начале октября в Запорожье подросток на родительском авто устроил смертельное ДТП. Тогда погиб его 14-летний пассажир.
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29.10.2019 13:53