14-летний подросток разбился насмерть за рулем джипа родителей в Киевской области

Во вторник в Васильковском районе Киевской области перевернулся автомобиль Toyota Prado, за рулем которого находился 14-летний подросток. Он получил смертельные травмы и погиб на месте.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Парень взял автомобиль родителей и вместе с тремя несовершеннолетними друзьями 14 и 15 лет поехал кататься по селу. Во время поездки он потерял управление, в результате чего машина перевернулась.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Пассажиры внедорожника выжили, они попали в местную больницу с травмами разной степени тяжести.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в начале октября в Запорожье подросток на родительском авто устроил смертельное ДТП. Тогда погиб его 14-летний пассажир.