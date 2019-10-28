Поезд из Киева в Мариуполь будет курсировать ежедневно

УЗ запустила второй состав ночного экспресса №10/9.

Поезд из Киева в Мариуполь будет курсировать ежедневно
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Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" 27 октября запустила в первый рейс обновленный поезд, который будет курсировать как второй состав ночного экспресса №10/9 "Киев - Мариуполь". Таким образом маршрут становится ежедневным.

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

Отмечается, что поезд сформирован из 10 вагонов (три плацкартных, шесть купейных и один типа СВ) после капитально-восстановительного ремонта. На это "УЗ" потратила более 140 млн гривен с НДС.

Каждый вагон можно будет использовать 14 лет.

Первый состав поезда № 10/9 "Киев - Мариуполь" курсирует с 30 марта через день. За этот период им воспользовались 74,1 тыс. пассажиров.

Напомним, на осенние каникулы "Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов.

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