2019-10-28
Поезд из Киева в Мариуполь будет курсировать ежедневно
УЗ запустила второй состав ночного экспресса №10/9.
Архивное фото
Фото: Александр Рудоманов
"Укрзализныця" 27 октября запустила в первый рейс обновленный поезд, который будет курсировать как второй состав ночного экспресса №10/9 "Киев - Мариуполь". Таким образом маршрут становится ежедневным.
Об этом сообщается на сайте "УЗ".
Отмечается, что поезд сформирован из 10 вагонов (три плацкартных, шесть купейных и один типа СВ) после капитально-восстановительного ремонта. На это "УЗ" потратила более 140 млн гривен с НДС.
Каждый вагон можно будет использовать 14 лет.
Первый состав поезда № 10/9 "Киев - Мариуполь" курсирует с 30 марта через день. За этот период им воспользовались 74,1 тыс. пассажиров.
Напомним, на осенние каникулы "Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
«« В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
28.10.2019 14:28
28.10.2019 14:28
КГГА официально объявила об отсрочке перехода на е-билет »»
28.10.2019 14:47
28.10.2019 14:47
←+Ctrl+→