В Одессе начали спускать на воду прибывшие из США катера Island

Сегодня, примерно в 9:00, кран Ocean Freedom поднял "Старобельск" и перенес его на воду.

В порту одессы началась операция по спуску на воду украинских катеров типа Island, прибывших из США на борту судна Ocean Freedom.

Об этом пишет местное издание "Думская".

В течение двух дней американские специалисты снимали крепления, удерживавшие катера на палубе сухогруза. Сегодня, примерно в 9:00, кран Ocean Freedom поднял "Старобельск" и перенес его на воду.

Операция заняла 50 минут, после чего на борт катера поднялась швартовочная команда Военно-морских сил Украины. Моряки освободили катер от подъемного приспособления, а затем буксир портофлота "Кентавр" оттащил "Старобельск" в Практическую гавань.

Сейчас к спуску готовят второй катер - "Славянск".

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Напомним, в ВМС Украины собираются сформировать дивизион из шести таких катеров, который не только сможет контролировать ближнюю морскую зону, но и будет выходить в Средиземное море для поддержки кораблей НАТО.