Ателье создало необычный рестомод Porsche 356 Speedster

Как передает портал Motor1, ателье Emory Motorsports из штата Орегон создало рестомод автомобиля Porsche 356 Speedster, получивший название Porsche 356 Speedster Aquamarine. Стоит отметить, что машина 1959 года, использовавшаяся для создания рестомода, представляла собой купе, но она попала в серьезную аварию, так что восстановить крышу уже не представлялось возможным — и Emory Motorsports решило сделать из автомобиля спидстер (оригинальный же Porsche 356 Speedster выпускался до 1958 года).

Ателье создало необычный рестомод Porsche 356 Speedster

Emory Motorsports

Ателье создало необычный рестомод Porsche 356 Speedster

Emory Motorsports

Среди изменений, полученных автомобилем, — новый двигатель: специалисты ателье заменили Porsche 4-цилиндровый 1,6-литровый оппозитный мотор 2,4-литровой «четверкой», способной выдавать 205 лошадиных сил (это не очень много по современным меркам, однако стоит учитывать небольшую массу машины — всего 839 килограммов). Помимо прочего, автомобилю заменили подвеску, а также оснастили его современными дисковыми тормозами.

Ателье создало необычный рестомод Porsche 356 Speedster

Emory Motorsports

Не так давно мы писали о другом проекте Emory Motorsports — Porsche 356 RSR: хот-роде, который был построен ателье на базе двух автомобилей Porsche — 356B T5 1960 года и 964 C2 1990 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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