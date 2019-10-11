Новый водородный автомобиль Toyota Mirai удивляет внешностью

Корпорация Toyota приоткрыла завесу тайны над автомобилем Mirai следующего поколения: новинка, использующая силовую установку на водородных топливных элементах, будет показана на предстоящем автосалоне 2019 Tokyo Motor Show.

Новинка получила полностью переработанный дизайн. Автомобиль может похвастаться динамичным обликом, который, в целом, стал более современным и привлекательным. В глаза бросаются большие 20-дюймовые колёсные диски.

Общие габариты составляют 4975 ? 1885 ? 1470 мм, колёсная база — 2920 мм. В салоне есть место для пяти человек. Автомобиль выполнен в новом синем цвете: окраска выполняется в несколько слоёв для создания эффекта глубины.

В центральной части передней консоли установлен 12,3-дюймовый дисплей бортовой информационно-развлекательной системы. Ещё один экран расположен в зоне приборного щитка.

Характеристики силовой платформы пока держатся в секрете. Но утверждается, что Mirai нового поколения в плане запаса хода примерно на 30 % превосходит предшественника. А это означает, что на одной заправке водородом автомобиль сможет преодолеть расстояние до 650 км.

Поначалу машина появится на рынках Японии, Соединённых Штатов и Европы. Произойдёт это в конце 2020 года. Цены производитель объявит позднее.



