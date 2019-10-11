Новый водородный автомобиль Toyota Mirai удивляет внешностью

Новый водородный автомобиль Toyota Mirai удивляет внешностью

Корпорация Toyota приоткрыла завесу тайны над автомобилем Mirai следующего поколения: новинка, использующая силовую установку на водородных топливных элементах, будет показана на предстоящем автосалоне 2019 Tokyo Motor Show.

Новинка получила полностью переработанный дизайн. Автомобиль может похвастаться динамичным обликом, который, в целом, стал более современным и привлекательным. В глаза бросаются большие 20-дюймовые колёсные диски.

Новый водородный автомобиль Toyota Mirai удивляет внешностью

Новый водородный автомобиль Toyota Mirai удивляет внешностью

Общие габариты составляют 4975 ? 1885 ? 1470 мм, колёсная база — 2920 мм. В салоне есть место для пяти человек. Автомобиль выполнен в новом синем цвете: окраска выполняется в несколько слоёв для создания эффекта глубины.

Новый водородный автомобиль Toyota Mirai удивляет внешностью

В центральной части передней консоли установлен 12,3-дюймовый дисплей бортовой информационно-развлекательной системы. Ещё один экран расположен в зоне приборного щитка.

Новый водородный автомобиль Toyota Mirai удивляет внешностью

Характеристики силовой платформы пока держатся в секрете. Но утверждается, что Mirai нового поколения в плане запаса хода примерно на 30 % превосходит предшественника. А это означает, что на одной заправке водородом автомобиль сможет преодолеть расстояние до 650 км.

Новый водородный автомобиль Toyota Mirai удивляет внешностью

Новый водородный автомобиль Toyota Mirai удивляет внешностью

Поначалу машина появится на рынках Японии, Соединённых Штатов и Европы. Произойдёт это в конце 2020 года. Цены производитель объявит позднее.

Новый водородный автомобиль Toyota Mirai удивляет внешностью


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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