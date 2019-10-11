"Укравтодор" подписал контракт на строительство объездной Ровно за 746 млн гривен

Служба автомобильных дорог в Ровенской области в пятницу подписала договор с белорусским подрядчиком "Дорожно-строительный трест №2 г.Гомель" на строительство объездной дороги города Ровно за 746 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба САД.

Это один из крупнейших тендеров, которые проводились в Ровенской области.

Первый 6-километровый участок трассы должен связать дороги Н-25 (Городище - Ровно - Староконстантинов) и Т-18-32 (Ходосы - Кустин). Его начнут строить в 2020 году.

В целом протяженность дороги составит 14,2 км. Планируется построить развязку возле села Малый Житин, новый шестикилометровый участок до села Хотин, реконструировать 4 километра дороги до завода "Ровноазот" и провести текущий ремонт еще 4 км до трассы Н-22 (Устилуг - Луцк - Ровно).

Согласно условиям контракта, технический надзор при выполнении дорожных работ осуществляется с помощью так называемой Службы инженера (FIDIC), то есть независимого юридического лица. Такой подход позволяет обеспечить высокое качество строительных работ, он применяется в большинстве европейских стран.