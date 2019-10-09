Tesla будет цокать кокосовыми копытами на малой скорости

Tesla будет цокать кокосовыми копытами на малой скорости

Электромобили почти бесшумны на малых скоростях, поэтому регуляционные органы обязывают производителей делать так, чтобы при неспешном движении машины на электротяге издавали какой-нибудь предупреждающий звук. В ближайшем обновлении Tesla позволит своим клиентам выбирать из богатой библиотеки аудиофайлов, а возможно, и загружать собственные сэмплы. В своем Twitter-аккаунте Илон Маск пообещал, что среди прочих звуков будут, как минимум шум ветра, блеяние коз и даже «цокание копыт» из фильма «Монти Пайтон и Священный Грааль». Там слуга короля изображал коня постукивая половинками кокоса друг о друга.

Tesla будет цокать кокосовыми копытами на малой скорости

Помимо звука оповещения о движущемся автомобиле, будет доступна расширенная кастомизация и сигнала (гудка), правда, пока непонятно, как к этому отнесутся контролирующие организации. Ведь машины должны издавать четко различимый в шуме дороги громкий звук, который однозначно понятен другим участникам движения. Ранее Tesla добавила в свои автомобили приложения стримингового сервиса Netflix, а также множество игр. Подобными развлечениями можно наслаждаться, пока автомобиль стоит на месте. Инженеры компании явно питают слабость к классике британского юмора: некоторое время назад владельцы электромобилей обнаружили любопытные «пасхальные яйца». Например, если машину переименовать в Кролика-убийцу из Кербаннога (персонаж вышеуказанного фильма), то на «рабочем столе» главного дисплея появится ссылка на видео «Монти Пайтона» на YouTube.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Одессу прибыл новый бронекатер "Гюрза-М"В Одессу прибыл новый бронекатер "Гюрза-М"
В Александрии пьяный полицейский насмерть сбил велосипедиста (обновлено)В Александрии пьяный полицейский насмерть сбил велосипедиста (обновлено)
На трассе в Полтавской области микроавтобус насмерть сбил патрульнуюНа трассе в Полтавской области микроавтобус насмерть сбил патрульную
Возле Львова из-за аварийной посадки самолета погибло пять человек (Обновлено)Возле Львова из-за аварийной посадки самолета погибло пять человек (Обновлено)
В Харькове "скорая" столкнулась с легковушкой, трое пострадавшихВ Харькове "скорая" столкнулась с легковушкой, трое пострадавших
Блок рекламы


Похожие новости
Tesla позволит настраивать «голос» своих электромобилейTesla позволит настраивать «голос» своих электромобилей
Первый кроссовер Genesis: он будет таким.Первый кроссовер Genesis: он будет таким.
Tesla проиграла суд о нарушении трудового законодательстваTesla проиграла суд о нарушении трудового законодательства
Canoo продемонстрировала футуристический концепт электромобиля, который будет предлагаться только по подпискеCanoo продемонстрировала футуристический концепт электромобиля, который будет предлагаться только по подписке
Tesla обещает побить на трассе Нюрбургринг рекорд Porsche TaycanTesla обещает побить на трассе Нюрбургринг рекорд Porsche Taycan
Tesla неофициально побила рекорд Porsche Taycan на НюрбургрингеTesla неофициально побила рекорд Porsche Taycan на Нюрбургринге
Илон Маск объявил о новом рекорде Tesla Model SИлон Маск объявил о новом рекорде Tesla Model S
Tesla станут полицейскимиTesla станут полицейскими
Tesla повышает цены на некоторые модели электрокаров в КитаеTesla повышает цены на некоторые модели электрокаров в Китае
Сингапур отверг рекламируемый Tesla «электрический образ» жизниСингапур отверг рекламируемый Tesla «электрический образ» жизни
Последние новости
Подгружаем последние новости