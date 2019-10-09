Tesla будет цокать кокосовыми копытами на малой скорости

Электромобили почти бесшумны на малых скоростях, поэтому регуляционные органы обязывают производителей делать так, чтобы при неспешном движении машины на электротяге издавали какой-нибудь предупреждающий звук. В ближайшем обновлении Tesla позволит своим клиентам выбирать из богатой библиотеки аудиофайлов, а возможно, и загружать собственные сэмплы. В своем Twitter-аккаунте Илон Маск пообещал, что среди прочих звуков будут, как минимум шум ветра, блеяние коз и даже «цокание копыт» из фильма «Монти Пайтон и Священный Грааль». Там слуга короля изображал коня постукивая половинками кокоса друг о друга.

Помимо звука оповещения о движущемся автомобиле, будет доступна расширенная кастомизация и сигнала (гудка), правда, пока непонятно, как к этому отнесутся контролирующие организации. Ведь машины должны издавать четко различимый в шуме дороги громкий звук, который однозначно понятен другим участникам движения. Ранее Tesla добавила в свои автомобили приложения стримингового сервиса Netflix, а также множество игр. Подобными развлечениями можно наслаждаться, пока автомобиль стоит на месте. Инженеры компании явно питают слабость к классике британского юмора: некоторое время назад владельцы электромобилей обнаружили любопытные «пасхальные яйца». Например, если машину переименовать в Кролика-убийцу из Кербаннога (персонаж вышеуказанного фильма), то на «рабочем столе» главного дисплея появится ссылка на видео «Монти Пайтона» на YouTube.



