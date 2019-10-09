Авиакомпании "Украина Аэроальянс" запретили полеты после катастрофы под Львовом
Госавиаслужба приостановила сертификат эксплуатанта.
Государственная авиационная служба приостановила сертификат эксплуатанта авиакомпании "Украина Аэроальянс" (Киев).
Об этом сообщается на сайте Госавиаслужбы.
"Приказом Государственной авиационной службы Украины от 4 октября 2019 № 1334 прекращено с 00:00 минут (UTC) 5 октября 2019 действие Сертификата эксплуатанта частного акционерного общества "Авиакомпания "Украина Аэроальянс" №UK 023", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приказ издан на основании решения постоянно действующей Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных учреждений по подготовке летного состава в Украине, летного и технического персонала.
Напомним, 3 октября самолет Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" совершил аварийную посадку в ходе выполнения чартерного грузового рейса UKL4050 во Львовской области. В катастрофе погибли пять человек.
Авиакомпания основана 28 февраля 1992 года, выполняет грузовые перевозки воздушным транспортом на внутренних и международных авиалиниях.
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09.10.2019 00:23