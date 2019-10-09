Авиакомпании "Украина Аэроальянс" запретили полеты после катастрофы под Львовом

Госавиаслужба приостановила сертификат эксплуатанта.

Авиакомпании "Украина Аэроальянс" запретили полеты после катастрофы под Львовом
Ан-12 "Украина-Аэроальянс"
Фото: cfts.org.ua

Государственная авиационная служба приостановила сертификат эксплуатанта авиакомпании "Украина Аэроальянс" (Киев).

Об этом сообщается на сайте Госавиаслужбы.

"Приказом Государственной авиационной службы Украины от 4 октября 2019 № 1334 прекращено с 00:00 минут (UTC) 5 октября 2019 действие Сертификата эксплуатанта частного акционерного общества "Авиакомпания "Украина Аэроальянс" №UK 023", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приказ издан на основании решения постоянно действующей Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных учреждений по подготовке летного состава в Украине, летного и технического персонала.

Напомним, 3 октября самолет Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" совершил аварийную посадку в ходе выполнения чартерного грузового рейса UKL4050 во Львовской области. В катастрофе погибли пять человек.

Авиакомпания основана 28 февраля 1992 года, выполняет грузовые перевозки воздушным транспортом на внутренних и международных авиалиниях.

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