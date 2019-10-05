В Харькове "скорая" столкнулась с легковушкой, трое пострадавших

От удара спецавтомобиль перевернулся.

Фото: https://hk.npu.gov.ua

Фото: https://hk.npu.gov.ua

Фото: https://hk.npu.gov.ua

В Харькове произошла ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легковушки. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Авария случилась около 21:20 в пятницу, 4 октября, на улице Шевченко.

"Предварительно установлено, что 21-летний водитель легковушки "Nissan" при переезде перекрестка не пропустил автомобиль скорой помощи, который двигался с включенными проблесковыми маячками", - говорится в сообщении.

В результате аварии травмы получили 61-летний водитель, 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитар "скорой". После оказания медицинской помощи всех пострадавших отпустили домой.

Информацию о происшествии зарегистрировали в Киевском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, на Волыни в ДТП с участием "скорой" погиб пациент.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Компания из восьми человек попала в ДТП в Мироновке, погиб пассажир, ехавший в багажникеКомпания из восьми человек попала в ДТП в Мироновке, погиб пассажир, ехавший в багажнике
В Швейцарии продали коллекцию спорткаров, изъятых у сына африканского диктатораВ Швейцарии продали коллекцию спорткаров, изъятых у сына африканского диктатора
В Днепропетровской области произошло ДТП с участием нетрезвого полицейскогоВ Днепропетровской области произошло ДТП с участием нетрезвого полицейского
Скоростной трамвай на Борщаговку в Киеве возобновит работу с 30 сентябряСкоростной трамвай на Борщаговку в Киеве возобновит работу с 30 сентября
В Черниговской области пьяный мужчина на "Форде" пытался прорваться в БеларусьВ Черниговской области пьяный мужчина на "Форде" пытался прорваться в Беларусь
Блок рекламы


Похожие новости
Под Одессой маршрутка столкнулась с грузовиком, 9 погибшихПод Одессой маршрутка столкнулась с грузовиком, 9 погибших
В Сумской области трое чиновников присвоили более 2 млн грн на ремонте дорогВ Сумской области трое чиновников присвоили более 2 млн грн на ремонте дорог
В Харькове 23-летняя девушка на кабриолете сбила четверых пешеходовВ Харькове 23-летняя девушка на кабриолете сбила четверых пешеходов
В Киеве жители Троещины блокировали движение городской электричкиВ Киеве жители Троещины блокировали движение городской электрички
В Харькове полицейский автомобиль наехал на бордюр и перевернулсяВ Харькове полицейский автомобиль наехал на бордюр и перевернулся
"Укравтодор" назвал вероятную причину обвала моста в Харькове"Укравтодор" назвал вероятную причину обвала моста в Харькове
В Харькове рухнул автомобильный мостВ Харькове рухнул автомобильный мост
В Черкасской области Daewoo Lanos влетел в маршрутку, трое погибшихВ Черкасской области Daewoo Lanos влетел в маршрутку, трое погибших
В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавшихВ Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
Суд в Харькове арестовал водителя фуры, совершившего смертельное ДТП в ЛюботинеСуд в Харькове арестовал водителя фуры, совершившего смертельное ДТП в Люботине
Последние новости
Подгружаем последние новости