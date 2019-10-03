Бомбардировщик времен Второй мировой разбился в США

Сообщается как минимум о двух погибших и 12 раненых.

Бомбардировщик Boeing B-17G Flying Fortress разбился в районе аэропорта Брэдли в американском штате Коннектикут при посадке, передает ВВС.

В сообщении аэропорта говорится, что самолет принадлежал фонду Collings Foundation.

Фото: fineartamerica.com

Федеральная авиационная администрация США сообщила, что разбившийся самолет - B-17. Он упал во время посадки.

Сообщается как минимум о двух погибших и 12 раненых, которых направили в больницы.

Collings Foundation занимается восстановлением и поддержанием старинной техники, включая самолеты. В коллекции фонда было два дальних стратегических бомбардировщика, в том числе "Летающая крепость".

"Это B-17G с номером 44-83575, построенный 7 апреля 1945 года. Он не принимал участие в боях Второй мировой войны. Самолет использовала служба спасения на море, в начале 1950-х он использовался для контроля за ядерными испытаниями, до середины 1980-х годов года он тушил пожары", - говорится в сообщении.

Самолет пережил две аварии, после которых его восстанавливали до летного состояния.

Реставраторы фонда восстановили его в виде бомбардировщика, имитировав окраску известного бомбардировщика с собственным именем "Nine-O-Nine", который воевал в составе 91-й бомбардировочной группы 8-й воздушной армии ВВС США . Этот самолет пережил войну, прославившись тем, что ни один член его экипажа не погиб.

С 1936-го по 1945 год было построено более 12 тысяч машин. Всего в мире существует около десятка бомбардировщиков B-17G Flying Fortress в летном состоянии.

2 октября 2019 года один из оставшихся B-17 разбился - также в в штате Коннектикут. Он потерпел аварию при посадке и врезался в ангар.