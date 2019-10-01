Первый кроссовер Genesis: он будет таким.

Через соцсеть Instagram на просторы интернета утекло неофициальное фото первого SUV марки Genesis. Его обещают представить уже в этом году. Подходящий вариант – автосалон в Лос-Анджелесе, хотя совсем не обязательно, что показ приурочат именно к моторшоу.

Первый кроссовер Genesis: он будет таким.

Предполагается, что на снимке запечатлена модель GV80 на базе бизнес-седана G80. Именно она должна появиться первой. В 2021 году последует более компактный кроссовер GV70 (на платформе седана G70 соответственно). Его шпионские снимки тоже гуляют по сети. Ну а затем, полагаем, последует и флагманская модель GV90.

Genesis GV80 ожидается с моторами 3.8 и 3.3 турбо отдачей 316 и 370 л.с. соответственно. Пятилитровая «восьмерка» - под вопросом. Скорее всего, для модели будут доступны исключительно полный привод и автоматическая коробка.  

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Компания из восьми человек попала в ДТП в Мироновке, погиб пассажир, ехавший в багажникеКомпания из восьми человек попала в ДТП в Мироновке, погиб пассажир, ехавший в багажнике
Scania показала грузовик без кабиныScania показала грузовик без кабины
Патрульная полиция заявила о необходимости ужесточить правила пассажирских перевозокПатрульная полиция заявила о необходимости ужесточить правила пассажирских перевозок
Nissan показал обновленный Patrol.Nissan показал обновленный Patrol.
В норвежском порту загорелся роSSийский траулерВ норвежском порту загорелся роSSийский траулер
Блок рекламы


Похожие новости
Canoo продемонстрировала футуристический концепт электромобиля, который будет предлагаться только по подпискеCanoo продемонстрировала футуристический концепт электромобиля, который будет предлагаться только по подписке
Кроссовер Genesis: первые фото.Кроссовер Genesis: первые фото.
Lamborghini сделала свой первый гибрид.Lamborghini сделала свой первый гибрид.
Opel представил первый в мире раллийный электромобильOpel представил первый в мире раллийный электромобиль
Первый электромобиль Porsche проехал 3 425 км за суткиПервый электромобиль Porsche проехал 3 425 км за сутки
Первый электрокар Mazda замечен на улицах НорвегииПервый электрокар Mazda замечен на улицах Норвегии
Первый автомобиль Hyundai с солнечной крышей поступил в продажу в Южной КорееПервый автомобиль Hyundai с солнечной крышей поступил в продажу в Южной Корее
Audi показала новый компактный кроссоверAudi показала новый компактный кроссовер
Что будет, если в «Хаммер» выстрелить из танкаЧто будет, если в «Хаммер» выстрелить из танка
Представлен первый серийный электромобиль MINI
Последние новости
Подгружаем последние новости