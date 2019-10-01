Первый кроссовер Genesis: он будет таким.

Через соцсеть Instagram на просторы интернета утекло неофициальное фото первого SUV марки Genesis. Его обещают представить уже в этом году. Подходящий вариант – автосалон в Лос-Анджелесе, хотя совсем не обязательно, что показ приурочат именно к моторшоу.

Предполагается, что на снимке запечатлена модель GV80 на базе бизнес-седана G80. Именно она должна появиться первой. В 2021 году последует более компактный кроссовер GV70 (на платформе седана G70 соответственно). Его шпионские снимки тоже гуляют по сети. Ну а затем, полагаем, последует и флагманская модель GV90.

Genesis GV80 ожидается с моторами 3.8 и 3.3 турбо отдачей 316 и 370 л.с. соответственно. Пятилитровая «восьмерка» - под вопросом. Скорее всего, для модели будут доступны исключительно полный привод и автоматическая коробка.