В Днепропетровской области произошло ДТП с участием нетрезвого полицейского

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Вечером 29 сентября на улице Днепровской в Павлограде Днепропетровской области произошло ДТП с участием сотрудника уголовного розыска полиции. По факту ДТП назначено служебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полицейский, находясь вне службы, на собственном автомобиле Volkswagen Golf не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Лада Калина". Водитель и два пассажира "Лады", среди которых 62-летняя женщина, были травмированы и доставлены в больницу.

npu.gov.ua
npu.gov.ua

 

Предварительно установлено, что полицейский имел признаки алкогольного опьянения.

Фото: npu.gov.ua

 

По решению главы Нацполиции Игоря Клименко, руководителя отдела уголовного розыска и его зама, полицейского отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Кроме того, про ДТП сообщено в Государственное бюро расследований. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, 26 сентября в Броварах Киевской области полицейский въехал в остановку, в результате чего погиб человек, двое травмировано. По предварительным данным мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, его арестовали на два месяца.

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