Компания из восьми человек попала в ДТП в Мироновке, погиб пассажир, ехавший в багажнике

Водителем был пьяный студент без прав.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В городе Мироновка Киевской области утром 29 сентября произошло ДТП, в результате которого были госпитализированы семь человек, еще один погиб. Все они ехали в одном автомобиле, погибший находился в багажнике из-за нехватки места.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Водителем был местный 17-летний студент, который купил машину за несколько дней до происшествия, еще не имея удостоверения. Юноша сел за руль пьяным - проверка показала 1,25 промилле - и не справился с управлением на скорости.

В результате автомобиль вылетел на частный двор, зацепил по пути бетонный колодец, что привело к гибели 19-летнего парня в багажнике, и перевернулся.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Водитель и еще шестеро пассажиров, среди которых были две девушки, попали в больницу.

По данному факту начато расследование по ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Scania показала грузовик без кабиныScania показала грузовик без кабины
Патрульная полиция заявила о необходимости ужесточить правила пассажирских перевозокПатрульная полиция заявила о необходимости ужесточить правила пассажирских перевозок
Водители фур съехались под Кабмин на пикетВодители фур съехались под Кабмин на пикет
Nissan показал обновленный Patrol.Nissan показал обновленный Patrol.
В норвежском порту загорелся роSSийский траулерВ норвежском порту загорелся роSSийский траулер
Блок рекламы


Похожие новости
Под Запорожьем столкнулись Fiat и ВАЗ: двое людей погибли, еще двое пострадалиПод Запорожьем столкнулись Fiat и ВАЗ: двое людей погибли, еще двое пострадали
36 пассажиров автобуса погибли в результате аварии в Китае36 пассажиров автобуса погибли в результате аварии в Китае
В Броварах полицейский въехал в остановку, погиб один человекВ Броварах полицейский въехал в остановку, погиб один человек
Патрульная полиция заявила о необходимости ужесточить правила пассажирских перевозокПатрульная полиция заявила о необходимости ужесточить правила пассажирских перевозок
На окружной Броварской дороге под Киевом столкнулись девять авто, есть погибшийНа окружной Броварской дороге под Киевом столкнулись девять авто, есть погибший
Киевский метрополитен за восемь месяцев перевез почти 322 млн пассажировКиевский метрополитен за восемь месяцев перевез почти 322 млн пассажиров
В результате тройного ДТП в Киевской области погибло три человекаВ результате тройного ДТП в Киевской области погибло три человека
В Чернигове подросток на автомобиле влетел в дерево, четыре человека погиблиВ Чернигове подросток на автомобиле влетел в дерево, четыре человека погибли
В Житомирской области из-за столкновения грузовика и автобуса погибло девять человекВ Житомирской области из-за столкновения грузовика и автобуса погибло девять человек
В Пакистане автобус врезался в холм, более 20 людей погиблиВ Пакистане автобус врезался в холм, более 20 людей погибли
Последние новости
Подгружаем последние новости