"Укрзализныця" объявила тендер на закупку 22 тонн рельсов за 668,9 млн гривен

Предприятие "Укрзализныця" объявило тендер на закупку 21,96 тонн рельсов за 668,87 млн гривен. Об этом свидетельствует информация, обнародованная в системе публичных закупок ProZorro.

Предметом закупки тендера являются железнодорожные рельсы широкой колеи типа Р-65 длинной 25 м. Конечный срок подачи тендерных предложений - 28 октября. Аукцион должен достояться 3 декабря.

Напомним, в начале сентября сообщалось, что "Укрзализныця" рассматривает возможность заменить традиционные подстаканники на бумажные.

Ранее "Укрзализныця" отменила закупку стаканов по 2 тысячи гривен после того, как ее тендер предали огласке в СМИ и соцсетях.

Тендер включал в себя закупку 231 подарочного набора по цене около 2000 гривен. В него должен был входить подстаканник с изображением логотипа "Укрзализныци", хрустальный стакан на 200 мл, чайная ложка и подарочная упаковка синего цвета с логотипом УЗ.