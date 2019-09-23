Honda CR-V слегка обновилась

Пятому поколению «Хонды CR-V» исполнилось три года, и японцы в честь этого события решили обновить машину. Пока – только для США, но европейский и японский варианты обязательно последуют.

Honda CR-V слегка обновилась

На бамперах появились массивные хромированные вставки, на задние фонари поставили более темные стекла. У приборной панели изменилась центральная консоль. Теперь тут можно найти USB-разъемы и площадку беспроводной зарядки смартфона. Гибридная версия щеголяет кнопочным управлением трансмиссией.

Honda CR-V слегка обновилась

В базовую комплектацию включили адаптивный круиз-контроль, систему автоматического торможения и функцию удержания в полосе. Отправлен в отставку атмосферник 2.4 на 187 сил. Вместо него – 1.5 турбо отдачей 193 «лошади» и вариатор. А еще до США добрался гибрид в составе безнаддувного мотора 2.0 мощностью 145 сил и 184-сильного электромотора.

Honda CR-V слегка обновилась

Пока рассекречен только вариант для США: европейская и японская версии впереди.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Honda.

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