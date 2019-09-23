В результате тройного ДТП в Киевской области погибло три человека

Автобус, стоявший на обочине, наехал на людей после удара грузовика сзади.

В результате тройного ДТП в Киевской области погибло три человека
Фото: kv.npu.gov

На автодороге «Киев-Харьков» возле села Бзов в Барышевском районе Киевской области в результате ДТП с участием трех машин погибло три человека. Об этом сообщает прес-центр Нацполиции Киевской области.

«Двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним», - сказано в сообщении.

После столкновения с пассажирским автобусом, виновника ДТП протащило вперед, и он въехал и сцепился еще с одной машиной на обочине дороги.

В результате аварии два человека от полученных травм погибли на месте происшествия, третий человек умер уже в карете скорой по дороге в больницу.

Фото: kv.npu.gov

На данный момент полиция устанавливает причины ДТП. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Фото: kv.npu.gov

Напомним, в Чернигове подросток взял у деда автомобиль, собрал друзей-сверстников и поехал кататься. В результате он не справился с управлением и влетел в дерево, в результате чего водитель и трое пассажиров погибли на месте ДТП.

Девушка, которая сидела на пассажирском сидении, осталась единственной выжившей.Отмечается, что столкновение было настолько сильным, что автомобиль разорвало на части.



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