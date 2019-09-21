В Черновцах пьяный водитель врезался в дом и начал стрелять

Фото: https://cv.npu.gov.ua/

Фото: https://cv.npu.gov.ua/

В Черновцах в пятницу, 20 сентября, нетрезвый водитель въехал в дом, после чего начал стрельбу. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Инцидент произошел около 13:00 на улице Русской.

"60-летний черновчанин в состоянии алкогольного опьянения допустил ДТП, въехав в здание и повредив стену. Выйдя из автомобиля, правонарушитель совершил выстрел из предмета, похожего на пистолет ", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Мужчину задержали. Полицейские изъяли у злоумышленника оружие и направили его на экспертизу.

По данному факту следователи Черновицкого отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в результате поножовщины в спальном районе Черновцов погиб человек, трое - ранены