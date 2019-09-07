Четверо парней погибли в ДТП в Житомирской области

Еще трое женщин получили травмы.

Фото: https://zt.npu.gov.ua

В Житомирской области в результате ДТП погибли четыре человека, еще трое получили травмы. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Авария произошла около 20.30 в пятницу, 6 сентября, на 108 км автодороги Киев-Чоп.

"Предварительно, водитель ВАЗ-2101, выполняя маневр разворота, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Opel Insignia», который двигался по левой полосе в направлении Житомира, вследствие чего произошло столкновение", - говорится в сообщении.

В результате на месте аварии от полученных травм погибли четверо жителей села Орехово: 26-летний водитель и три пассажира ВАЗа, 2000, 2001 и 2004 годов рождения.

За рулем другой легковушки находилась 33-летняя жительница Николаевской области. Ее и двух пассажирок, 1981 года рождения, доставили в Коростышевскую районную больницу, предварительно, с телесными повреждениями в виде ушибов и синяков.

Фото: https://zt.npu.gov.ua

Фото: https://zt.npu.gov.ua

Напомним, туристический автобус с 49 детьми попал в ДТП во Львовской области.

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