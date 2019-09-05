В Саратовской области РоSSии разбился военный вертолет Ми-8

Сообщается, что несколько человек удалось спасти.

В Саратовской области РоSSии разбился военный вертолет Ми-8
Ми-8 (архивное фото)
Фото: structure.mil.ru

В Саратовской области РоSSии на аэродроме потерпел крушение военный вертолет Ми-8.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Военный вертолет Ми-8 после взлета с аэродрома попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся", - рассказал собеседник агентства.

Число жертв пока не называют, но сообщается, что несколько человек удалось спасти.

Напомним, ранее, 3 сентября, в Ставропольском крае РФ во время учебного полета разбился штурмовик Су-25УБ. В росСМИ появлялись сообщения о том, что летчики катапультировались, и что найдено место их приземления и даже, что были обнаружены сами пилоты. На следующий день тела обоих пилотов были найдены.

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