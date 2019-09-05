В Саратовской области РоSSии разбился военный вертолет Ми-8

Сообщается, что несколько человек удалось спасти.

В Саратовской области РоSSии на аэродроме потерпел крушение военный вертолет Ми-8.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Военный вертолет Ми-8 после взлета с аэродрома попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся", - рассказал собеседник агентства.

Число жертв пока не называют, но сообщается, что несколько человек удалось спасти.