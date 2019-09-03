В Одесской области яхта переехала лодку с двумя рыбаками на борту

Пострадавшие получили травмы и могли погибнуть.

В Одесской области яхта переехала лодку с двумя рыбаками на борту
Фото: npu.gov.ua

В Одесской области водная полиция установила яхту, которая на полной скорости переехала лодку с двумя рыбаками и скрылась с места происшествия. Инцидент произошел 24 августа, но установить нарушителей удалось только сейчас.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Руководитель водной полиции Украины Сергей Науменко отметил, что пострадавшие получили телесные повреждения и могли погибнуть.

"Выключив ходовые огни, яхта с места происшествия исчезла, оставив в опасности двух граждан. Пострадавшие получили телесные повреждения и могли погибнуть", - рассказал он.

Для розыска нарушителей полицейские проверили несколько причалов области, с использованием беспилотников отработали почти 50 км береговой линии, а также с помощью подводных беспилотников поверхностно осмотрели похожие по описанию яхты.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

"В результате мы установили яхту, которая по информации и видимыми внешними повреждениями имеет отношение к указанному событию. Следственно-оперативная группа одесской полиции собрала соответствующие материалы для открытия уголовного производства", - сообщил Науменко.

Напомним, в конце июля в Херсонской области задержали браконьера с креветками и крабами на 345 тыс. гривен.

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