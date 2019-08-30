Tesla повышает цены на некоторые модели электрокаров в Китае

Tesla повышает цены на некоторые модели электрокаров в Китае

Американский производитель электрических транспортных средств Tesla объявил в пятницу о повышении цен на некоторые модели электромобилей в Китае. Это решение было вызвано тем, что курс китайской валюты юаня упал до самого низкого уровня за последние 10 лет.

Стартовая цена одной из ключевых моделей компании, кроссовера Tesla Model X, в настоящее время составляет 809 900 юаней ($114 186), сообщила Тесла на своем китайском веб-сайте. Прежняя цена этой модели равна 790 900 юаней.

Вариант модели для массового рынка Model X с повышенным запасом хода и двумя двигателями теперь стоит 439 900 юаней (прежняя цена — 429 900 юаней).

Ранее на этой неделе источники агентства Reuters сообщили, что Tesla повысит цены на свои электромобили в пятницу и может увеличить их снова в декабре, если вступит в силу решение Китая повысить пошлины на автомобили, произведённые в США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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