Грузинским авиакомпаниям с 8 июля запретят летать в РоSSию

Накануне запретил авиаперевозки россиян в Грузию.

Грузинским авиакомпаниям с 8 июля запретят летать в РоSSию
Фото: Agenda.ge

Грузинские авиакомпании с 8 июля не смогут летать в РоSSию. Временный запрет для грузинских авиаперевозчиков будет введен на выполнение, в том числе, коммерческих рейсов в роSSийские аэропорты, сообщает "Интерфакс".

В Минтрансе РоSSии причиной приостановки полетов назвали "необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

Как отметили в министерстве, в настоящее время общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившейся пени) составляет 792 543,19 долларов США и 592 251,95 рублей.

"Грузинская сторона признала задолженность еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасила ее. Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес роSSийской стороны программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения роSSийской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию", - заявили в ведомстве.

Авиационные власти Грузии, по данным роSSийского министерства, уже оповещены об условиях возобновления полетов, а также о готовности РФ к проведению консультаций с грузинской стороной.

Напомним, накануне президент РоSSии Владимир Путин подписал указ, с 8 июля временно запрещающий авиаперевозки россиян в Грузию.

В четверг, 20 июня, в Грузии начались массовые акции протеста, вследствие которых пострадали 240 человек. В ночь на пятницу полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации в центре города. Участники митинга, требовавшие отставки членов правительства, пытались прорваться во двор здания парламента.

АнтироSSийский митинг в Тбилиси стал протестом против действий депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам сессии на русском языке.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершили акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году.

В пятницу стало известно, что спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку в связи с массовыми протестами.


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