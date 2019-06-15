На стоянке под Киевом ночью сгорели 10 маршруток

Причину пожара устанавливают.

На стоянке под Киевом ночью сгорели 10 маршруток
На стоянке под Киевом ночью сгорели 10 маршруток
Фото: fakty.ua

На стоянке автотранспортного предприятия под Киевом в ночь на 15 июня сгорело 10 маршрутных автобусов "Богдан". Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"15 июня в 2:40 в пгт Дымер Вышгородского района на стоянке автотранспортного предприятия возник пожар. Огнем уничтожено 10 маршрутных автобусов "Богдан", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар в 3:52.

Автобусы уничтожены без возможности восстановления. Жертв и пострадавших нет.

Причину пожара устанавливают.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что маршрутки должны исчезнуть как класс.


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