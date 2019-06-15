Tesla разработала проект амфибии Джеймса Бонда

Во вторник, 11 июня, во время встречи акционеров один из держателей акций спросил генерального директора компании Илона Маска, нет ли в планах Tesla выпуска амфибии. На это Маск ответил, что подобный проект прорабатывался, однако его перспективы туманны. Во многом образ машины основывался на транспортном средстве великого вымышленного спецагента британской разведки MI6 Джеймса Бонда. По информации ресурса techcrunch, Илон сказал, что «было очень круто», но у такого продукта был «бы очень маленький рынок».

По его мнению, непреодолимых технических трудностей для создания такой машины сейчас уже нет, но вкладывать в этот проект ресурсы компании будет отвлечением от текущих проблем Tesla. Оригинальную модель, использовавшуюся для съемок фильма Илон купил на аукционе в Лондоне в 2013 году за 997 тысяч долларов. На экране Lotus Esprit одинаково хорошо передвигался как по суше, так и под водой. Маск не стал отрицать, что в будущем прототип, разработанный в рамках оценки идеи, может стать шоу-каром компании.



