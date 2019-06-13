Сотрудник прокуратуры сбил женщину на пешеходном переходе в Мариуполе

Пострадавшая с травмами попала в больницу.

Фото: dbr.gov.ua

Заместитель руководителя одного из отделов прокуратуры Донецкой области 11 июня совершил ДТП в Мариуполе, сбив женщину на пешеходном переходе.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, которое изучает обстоятельства аварии в рамках производства по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

ДТП с участием Mitsubishi Outlander XL произошло утром 11 июня на улице Куприна.

Пострадавшей 53 года, пишет местное издание 0629.com.ua. В результате ДТП женщина с травмами была госпитализирована.

Фото: dbr.gov.ua