В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб, пилот погиб

Никто из находившихся внутри людей не пострадал.

В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб, пилот погиб
Фото: twitter.com

В центре Нью-Йорка потерпел крушение вертолет. Инцидент произошел в районе 7-й авеню около 14:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

По предварительным данным, вертолет упал на крышу здания, передает Голос Америки.

Пока неизвестно, что стало причиной инцидента, отмечает издание. Рассматриваются версии о технических неполадках и неблагоприятных погодных условиях: в это время в городе был сильный дождь и туман. О каком типе вертолета идет речь, пока также не сообщается.

#Breaking: Just in - Reports of a helicopter has crashed into a building in mid-town #Manhattan, New York Fire Department has responded and went out. - Developing... video Credit: @PlantBasedPapii pic.twitter.com/WRsJlwDVuz

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 10 июня 2019 г.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что пламя, возникшее в результате крушения – под контролем. Здание эвакуировано.

По данным CNN и других СМИ, в результате инцидента погиб один человек.

По словам Куомо, складывается впечатление, что вертолет пытался совершить вынужденную посадку на крыше здания. Никто из находившихся внутри людей не пострадал. «Люди, которые были в здании, говорят, что почувствовали, как оно содрогнулось», – рассказал Куомо.

Напомним, 11 сентября 2001 года в знаменитые небоскребы Нью-Йорка врезались два самолета гражданской авиации, захваченные террористами-смертниками из Аль-Каиды. Еще один самолет террористы направляли на штаб-квартиру Пентагона, но он упал, не долетев до цели. Все пассажиры и экипаж погибли.

Жертвами теракта стали 2977 человек, среди которых было не менее 12 украинцев.


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