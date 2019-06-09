В Украине произошло первое смертельное ДТП с участием Tesla

Электрокар влетел в водовоз под Киевом.

В пятницу, 7 июня, под Киевом произошло серьезное ДТП с участием самого дорогого электрокара. На 77 километре трассы Киев-Житомир кроссовер Tesla Model X влетел в ГАЗ дорожной службы.

Об этом сообщает Информатор.

Предварительно, компания из трех человек ехала на мероприятие в Житомир, которое посвящено электрокарам.

Фото: Информатор

 

"Водитель и пассажир электрокара, который сидел сзади, утверждают , что коммунальщики сдавали назад по правой полосе и это стало причиной аварии. Оба мужчины из Tesla не пострадали", - говорится в сообщении.

Пассажирка, которая сидела на переднем сидении Tesla ,от полученных травм погибла еще до приезда медиков. Удар пришелся на ее сторону. Девушке было около 30 лет.

"Это первый случай в Украине, когда в аварии погиб кто-либо, находящийся в салоне Tesla. По словам водителя, распиаренный автопилот в этом кроссовере в момент столкновения был отключен", - отмечает издание.

Фото: Информатор

 

Из-за ДТП на трассе из Киева в Житомир выстроилась огромная пробка. На месте работала дорожная полиция и следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.


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