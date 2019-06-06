Водителю маршрутки, попавшей в ДТП в Боярке, сообщили о подозрении

Прокуратура готовит ходатайство о взятии мужчины под стражу.

Водителю маршрутки, попавшей в ДТП в Боярке, сообщили о подозрении
Фото: facebook.com / Boyarkalove

Водителю маршрутки, попавшей в масштабное ДТП в Боярке, сообщили о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что подозреваемый, управляя маршрутным служебным автомобилем марки Мercedes, проявил невнимательность во время управления транспортным средством, проигнорировал требования дорожного знака "Уступить дорогу", выехал со второстепенной дороги на главную дорогу и допустил столкновение с автомобилем марки Skoda. В результате столкновения автомобили стали неуправляемыми, допустили выезд на полосу движения, где столкнулись с другим автобусом.

В результате аварии пострадали более 20 человек, 15 из них были госпитализированы.

Прокуратура готовит ходатайство о взятии водителя под стражу.


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