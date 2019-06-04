На АЗС в Черниговской области произошел взрыв с пожаром

Пожар потушили за 10 минут, никто не пострадал.

На АЗС в Черниговской области произошел взрыв с пожаром
Фото: Виталий Мирошниченко

В Черниговской области на автомобильной заправке взорвалась газовая емкость. В результате взрыва и пожара люди не пострадали, сообщает пресс-служба регионального управления ГосЧС.

Взрыв произошел сегодня ночью, в 3:20, в пгт. Бобровица. На территории автомобильной газозаправочной станции произошло возгорание запорной арматуры, что привело ко взрыву емкости с газом, объемом 5 куб.метров. Уже через 10 минут пожар ликвидировали.

Люди, здания и сооружения в результате взрыва не пострадали. Выгорела заправочная колонка и сама емкость.

Причина пожара устанавливается.


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