Скоростной поезд "Львов - Киев" забросали камнями и разбили лобовое стекло

Около полуночи 30 мая скоростной поезд "Львов - Киев " забросали камнями, разбили стекло пассажирского вагона и лобовое стекло кабины машиниста

Об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".

Согласно сообщению, инцидент произошел в Киевской области, между станциями Сорочий Брод и Мотовиловка.

"К счастью, во время нападения никто не пострадал, однако не всегда все заканчивается только финансовыми затратами железной дороги на восстановление вагонов - бросание предметов в поезда во время движения может привести к травмированию людей", - добавили в компании.

Отмечается, скоростные поезда "Укрзализныци" курсируют со скоростями до 160 км/ч, поэтому "противоправные действия посторонних лиц опасны для локомотивной бригады, ведь травмирование локомотивной бригады может привести к потере управления скоростным электропоездом. При повреждении лобовых окон возможно также травмирование пассажиров".

Ориентировочные убытки "Укрзализныци" от замены лобового стекла кабины электропоезда составляют более 8 тыс. долларов США . Кроме того, для замены лобового стекла электропоезд отстраняется от работы на трое суток, что также добавляет убытков железной дороге.

По данным пресс-службы, за последние 5 месяцев из-за повреждения хулиганами стеклопакетов убытки "Укрзализныци" составили около 700 тыс. грн.