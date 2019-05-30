Volvo начнёт создавать автомобили с применением средств смешанной реальности
Компания Volvo Cars объявила о сотрудничестве с фирмой Varjo, финским разработчиком высокотехнологичной гарнитуры дополненной реальности.
Речь идёт о передовой платформе Varjo XR-1. Эти очки обеспечивают фотореалистичную смешанную или виртуальную реальность в высоком разрешении.
Volvo Cars планирует использовать систему для оценки предсерийных моделей, автомобильных конструкций и технологий активной безопасности. Ожидается, что благодаря решению XR-1 удастся существенно сократить время на разработку автомобильных систем — теперь их можно будет оценивать мгновенно.
«Инструменты смешанной реальности дадут нам возможность тестировать те разработки, которые ещё в буквальном смысле находятся на стадии проектирования. Вместо стандартного стационарного способа оценки новых продуктов и концептов мы теперь можем тестировать их в реальных дорожных условиях. Такой подход предполагает существенную экономию издержек за счёт выявления приоритетных направлений разработок и устранения сдерживающих рост факторов», — заявляет автопроизводитель.
В состав шлема XR-1 встроена максимально точная технология трекинга движения глаз, которая поможет понять, как водители реагируют на новую функцию автомобиля и не отвлекает ли их что-либо.
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Транспорт
30.05.2019 13:13