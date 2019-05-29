Tesla будет продана в течение года — профессор Нью-Йоркского университета

Скотт Галлоуэй, профессор Нью-Йоркского университета, сделал прогноз, что в течение года компания Илона Маска Tesla будет продана. Об этом сообщает Business Insider. , пишут AIN.UA

На счету Галлоуэя уже есть успешное предположение. В 2017 году он точно предсказал покупку сети Whole Foods компанией Amazon. Сейчас профессор уверен, что инвесторы Tesla окончательно разочаровались: «По моим прогнозам, в течение 12 месяцев акции Tesla упадут ниже $100, и компанию, вероятно, купят — потому что там есть реальная ценность».

Business Insider обращает внимание, что в последнее время у компании Маска дела идут плохо: акции компании подешевели на 35% (на момент написания новости – $190/штука), а аналитики с Уолл-стрит опасаются, что спрос на автомобили производителя снижается.

Галлоуэй считает, что сумма сделки может составить от $20 млрд до $25 млрд. Сейчас есть несколько компаний, которые могут купить Tesla:

  • Крупные автопроизводители, вроде Toyota и Daimler. Но это маловероятный вариант, отмечает Галлоуэй.
  • IT-гиганты — Apple, Google, Amazon. Профессор больше верит именно в это направление.
  • Кто точно не купит Tesla, по мнению Галлоуэя, — американские автопроизводители: «У них нет денег».

Дмитрий Демченко, AIN


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