Египет удерживает нефтяной танкер с 17 украинскими моряками на борту

Посольство Украины направило МИД Египта ноту, требуя объяснений.

Египетский флот удерживает грузовой танкер с нефтью Sea Shark, на борту которого находятся 17 украинских моряков. Об этом заявил капитан танкера Виталий Нестеренко, пишет "Укринформ".

"Ситуация на борту очень критическая, жизнь экипажа под угрозой. Все мы находимся в заложниках до тех пор, пока груз не будет незаконно выгружено людьми, которые работают на флоте", - заявил Нестеренко.

Танкер, загруженный 1,1 млн баррелей сырой нефти, в настоящее время стоит на якоре в районе египетского курорта Айн-Сохна, однако его собираются переместить в неизвестный капитану терминал.

Фото: fleetmon.com

По данным Нестеренко, утром 19 мая адмирал египетского флота вместе с другими офицерами поднялся на борт судна, заявив, что все передвижения экипажа ограничены, пока танкер не будет разгружен. Он предупредил экипаж, что "если кто-то не выполнит приказ, он применит силу".

Офицеры флота вели себя очень агрессивно по отношению к команде танкера, угрожая оружием, отметил Нестеренко.

"Выполняя указания флота, экипаж был разделен на две группы и собран в двух коптильнях. Некоторые члены экипажа чувствовали себя очень плохо из-за высокого давления. Мы попросили организовать визит к врачу. Военно-морские силы отказались", - заявил капитан танкера.

Кроме того, по словам Нестеренко, офицеры "изъяли много мобильных телефонов, запретив членам экипажа осуществлять любые звонки, даже в посольство или членам семьи".

По данным FleetMon, в составе экипажа танкера - 31 человек, среди которых 17 - граждане Украины, двое моряков из Крыма, 1 - из Азербайджана, 11 - из Филиппин, Шри-Ланки и Индии.

В конце ноября 2018 танкер остановился в порту Суэца для дальнейших указаний, тогда же закончилась панамская регистрация и возникла необходимость смены флага.

Издание отмечает, что Египет выписал владельцу танкера штраф в сумме 56 млн. долларов за "незаконный вход" в воды. Срок контракта всех членов экипажа завершился.

Тем временем, посольство Украины направило ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно ситуации, которая сложилась с грузовым танкером Sea Shark.

"Посольство направило ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно ситуации, которая сложилась, и разрешить посещение судна консульскими должностными лицами", - сообщил замдиректора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, пишет УП.


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