Беспилотный электрический грузовик Einride T-Pod начал использоваться для перевозки грузов

Беспилотный электрический грузовик Einride T-Pod начал использоваться для перевозки грузов

Сетевые источники сообщают о том, что шведская компания Einride приступила к тестовым испытаниям собственного полностью электрического грузовика на дорогах общего пользования. Предполагается, что испытания автомобиля Einride T-Pod продлятся в течение года. В рамках этого проекта 26-тонный грузовик будет ежедневно использоваться для доставки различных грузов. Стоит отметить, что рассматриваемое транспортное средство функционирует полностью автономно, используя для этого сеть связи пятого поколения (5G). В конструкции авто не предусмотрена кабина, в которой мог бы находиться водитель, страхующий грузовик во время тестовых заездов.

Каждый день грузовик T-Pod будет курсировать между складом и терминалом, расстояние между которыми примерно 300 м. Представители компании говорят о том, что текущее испытание, которое завершится во второй половине 2020 года, является первым случаем, когда на дороге общего пользования работает автономный грузовик без водителя. Несмотря на то, что T-Pod способен разгоняться до 85 км/ч, Транспортное агентство Швеции разрешило использовать машину на скорости до 5 км/ч.

Беспилотный электрический грузовик Einride T-Pod начал использоваться для перевозки грузов

Генеральный директор компании Einride Роберт Фальк (Robert Falck) уверен в том, что полученное разрешение на проезд по дорогам общего пользования является первым шагом по привлечению крупных транспортных компаний к использованию автономных грузовиков. Он также сообщил о намерении компании получить большее количество разрешений на перемещение с возможностью последующего расширения деятельности в США. По словам Фалька, американский автомобильный рынок является эталонным, поэтому компания намерена в будущем постараться закрепиться на нём.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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