Audi A4: на удивление заметный рестайлинг.

Компания Audi представила рестайлинговую модель А4. Освежили все семейство разом: седан и универсал, обычные «четверки» и заряженные S4, а вместе с ними и вседорожный универсал А4 Allroad.

Audi A4: на удивление заметный рестайлинг.

«Кольца» приучили нас к тому, что плановые обновления своих машин они проводят в минималистичном стиле. С А4 все не так! Прежней осталась только крыша. Особенно сильно изменения заметны при взгляде в профиль. Банальная линия от фары до фонаря превратилась в три росчера: явные на крыльях и едва заметный, проходящий по дверям через внешние ручки.

Audi A4: на удивление заметный рестайлинг.

Фары и задние фонари стали чуть проще по форме (дизайнеры отказались от острых зигзагов), но не по содержанию. Оптика на корме и прежде была светодиодной, но теперь оформлена красивее. А в головном свете – впервые на Audi A4 – может стоять продвинутый матричный модуль. За доплату, конечно: в «базе» простые LED-фары или их адаптивный вариант.

Audi A4: на удивление заметный рестайлинг.

Интерьер почти не изменился, если не вдаваться в детали. А они подскажут, что дисплей медиасистемы диагональю 10,1 дюйма отныне сенсорный: исчезла привычная многофункциональная шайба управления с центрального тоннеля. В недрах системы зашита оригинальная функция, подсказывающая водителю оптимальную скорость, чтобы попасть в «зеленую волну». Правда, для ее работы необходимо подключение к городской системе светофоров, чего Audi удалось добиться пока только в нескольких городах мира.

Audi A4: на удивление заметный рестайлинг.

Двигатели на «четверках» обновились еще в прошлом году, когда Европа переходила на экологический класс Евро 6d-Temp. Бензиновый мотор объемом два литра представлен в трех вариантах форсировки – 150, 190 или 245 л.с. Дизелей пока два: V6 в 231 силу и 2.0 TDI о 190 «лошадях». У последнего со временем должны появиться еще два исполнения послабее. Коробки передач следующие: механика у младшего мотора, 8-ступенчатый автомат у «шестерки», 7-скоростной преселектив DSG для всех остальных.

Audi A4: на удивление заметный рестайлинг.

Заказы на рестайлинговую Audi A4 в Европе начнут принимать в этом месяце, а вот поставки наладят только осенью. К нам, вероятно, новинка подоспеет к концу года.

Audi A4: на удивление заметный рестайлинг.
Audi A4: на удивление заметный рестайлинг

На модели появились матричные LED-фары и функция «предсказания» сигналов светофора.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Audi.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В столице Мьянмы пилот посадил пассажирский самолет без переднего шасси
Апелляция Зайцевой поступила в Апелляционный судАпелляция Зайцевой поступила в Апелляционный суд
В Киеве запускается Uber Shuttle: цены и маршруты сервисаВ Киеве запускается Uber Shuttle: цены и маршруты сервиса
У китайской армии появился свой “Черный ястреб”У китайской армии появился свой “Черный ястреб”
В ходе IPO Uber удалось привлечь $8,1 млрдВ ходе IPO Uber удалось привлечь $8,1 млрд
Блок рекламы


Похожие новости
Рестайлинговый BMW X1 заметили в Китае.Рестайлинговый BMW X1 заметили в Китае.
Audi обновила самую популярную модельAudi обновила самую популярную модель
Audi вынуждена сократить производство электрокаров e-tronAudi вынуждена сократить производство электрокаров e-tron
Автосалон в Шанхае 2019: Audi AI:ME.Автосалон в Шанхае 2019: Audi AI:ME.
Audi представила модели S6 и S7 Sportback.Audi представила модели S6 и S7 Sportback.
Mercedes-AMG G63 против Porsche Cayman GTS и Audi RS3: дрэг-гонкаMercedes-AMG G63 против Porsche Cayman GTS и Audi RS3: дрэг-гонка
Jaguar провел рестайлинг седана XE.Jaguar провел рестайлинг седана XE.
Audi SQ5: теперь и с дизелем.Audi SQ5: теперь и с дизелем.
Tesla обошла Audi и Jaguar по энергоэффективности электромобилейTesla обошла Audi и Jaguar по энергоэффективности электромобилей
Audi покажет в Женеве еще один e-tron.Audi покажет в Женеве еще один e-tron.
Последние новости
Подгружаем последние новости