Audi A4: на удивление заметный рестайлинг.

Компания Audi представила рестайлинговую модель А4. Освежили все семейство разом: седан и универсал, обычные «четверки» и заряженные S4, а вместе с ними и вседорожный универсал А4 Allroad.

«Кольца» приучили нас к тому, что плановые обновления своих машин они проводят в минималистичном стиле. С А4 все не так! Прежней осталась только крыша. Особенно сильно изменения заметны при взгляде в профиль. Банальная линия от фары до фонаря превратилась в три росчера: явные на крыльях и едва заметный, проходящий по дверям через внешние ручки.

Фары и задние фонари стали чуть проще по форме (дизайнеры отказались от острых зигзагов), но не по содержанию. Оптика на корме и прежде была светодиодной, но теперь оформлена красивее. А в головном свете – впервые на Audi A4 – может стоять продвинутый матричный модуль. За доплату, конечно: в «базе» простые LED-фары или их адаптивный вариант.

Интерьер почти не изменился, если не вдаваться в детали. А они подскажут, что дисплей медиасистемы диагональю 10,1 дюйма отныне сенсорный: исчезла привычная многофункциональная шайба управления с центрального тоннеля. В недрах системы зашита оригинальная функция, подсказывающая водителю оптимальную скорость, чтобы попасть в «зеленую волну». Правда, для ее работы необходимо подключение к городской системе светофоров, чего Audi удалось добиться пока только в нескольких городах мира.

Двигатели на «четверках» обновились еще в прошлом году, когда Европа переходила на экологический класс Евро 6d-Temp. Бензиновый мотор объемом два литра представлен в трех вариантах форсировки – 150, 190 или 245 л.с. Дизелей пока два: V6 в 231 силу и 2.0 TDI о 190 «лошадях». У последнего со временем должны появиться еще два исполнения послабее. Коробки передач следующие: механика у младшего мотора, 8-ступенчатый автомат у «шестерки», 7-скоростной преселектив DSG для всех остальных.

Заказы на рестайлинговую Audi A4 в Европе начнут принимать в этом месяце, а вот поставки наладят только осенью. К нам, вероятно, новинка подоспеет к концу года.

На модели появились матричные LED-фары и функция «предсказания» сигналов светофора.