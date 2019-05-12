Автопилот Tesla снялся в порно: обошлось без пострадавших

Это был лишь вопрос времени, когда кто-нибудь впервые занялся бы сексом в машине под управлением автопилота. На прошлой неделе Тейлор Джексон (Taylor Jackson), порноактриса из Лос-Анджелеса, и её парень, возможно, стали первыми, кто воплотил эту идею. Они загрузили своё видео на Pornhub, где все желающие могли оценить, как пара выполняет различные сексуальные действия в движущимся по автостраде на автопилоте автомобиле компании Tesla.

Тейлор Джексон на пассажирском сиденье Tesla

Tesla всегда с осторожностью заявляла, что её полуавтономная система помощи водителю с автопилотом «предназначена для использования совместно с бдительным водителем, который держит руки за рулем и готов взять на себя управление в любой момент время», поэтому она не может считаться полноценным автопилотом в полном смысле этого слова. Но это не помешало молодой девушке рискнуть и проверить возможности Tesla для съёмки эротического видео.

«Господи, я сделал @Tesla запросом №1 на Pornhub», — написала Джексон в своём Twitter (ссылка 18+), отметив основателя компании Tesla Илона Маска.

Официальный аккаунт PornHub в Instagram также не прошёл мимо данной истории, опубликовав скриншот из видео с подписью: «Сообщите Илону, что у них не было двух рук на руле при включенном автопилоте».

Вскоре после этого и сам основатель Tesla не смог не прореагировать, хотя его сообщение не было адресовано кому-то конкретному, но из контекста можно понять о чём идёт речь.

Turns out there’s more ways to use Autopilot than we imagined — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2019

«Оказывается, есть больше способов использовать автопилот, чем мы думали», — написал Маск в своем Twitter спустя несколько дней, как новость о видео Тейлор набрала популярность в Сети.

В свою очередь в комментарии к твиту Илона Pornhub шуточно признал, что это его вина.

My bad ????? — Pornhub ARIA (@Pornhub) May 9, 2019

В сообщении для издания Business Insider Джексон рассказала, что она новичок на сцене развлечений для взрослых и только недавно начала продавать клипы на Snapchat и других платформах. Она и её парень были в автомобильной поездке, когда он уговорил её заняться сексом в машине, пока та двигалась на автопилоте.

«Когда мы закончили, мы шутили, что сделали отличное порно», — рассказывает Тейлор. «Мы стали искать похожее видео на Pornhub, потому что думали, что кто-то должен был сделать подобное до нас, но мы ничего не смогли найти».

Хотя фильм привёл в восторг пользователей Pornhub, остаётся надеяться, что он не вдохновит подражателей. Пусть Tesla и заявила, что она планирует улучшать функцию автопилота и что несчастные случаи с ним происходят достаточно редко, тем не менее, они всё-таки случались, и пока ещё преждевременно полностью доверять свою и чужие жизни имеющейся технологии.

Тейлор утверждает, что не боялась разбиться, поскольку у неё был положительный опыт использования автопилота Tesla ранее. «Тем не менее, я случайно ударила по рулевому колесу, выключив автопилот», — рассказывает она. «Это произошло на прямой автодороге, но там было много машин, которые в этот момент проезжали мимо нас». Но, по-видимому, пара успела среагировать, вновь вернув управление автопилоту Tesla.

В апреле Маск сообщил, что функция автопилота в автомобилях Tesla вскоре, возможно уже в конце этого года, может стать достаточно безопасной для пассажиров и даже превзойти по безопасности вождения человека за рулём. «Я могу ошибаться, но похоже, что Tesla намного опережает всех», — заявил американский миллиардер.

Несмотря на это, маловероятно, что компания в ближайшей перспективе публично одобрит использование автопилота без дополнительного контроля человеком. Особенно на столь продолжительном промежутке времени, чтобы сделать всё, что показала в своём видео молодая пара. Но Джексон утверждает, что если такая возможность появится снова, они, вполне вероятно, могут снять продолжение.

«Отзывы были отличными, и комментарии, по большей части, очень забавные», — говорит Тейлор. «Глядя на это сейчас, я чувствую, что мы могли бы сделать видео лучше. Может быть, мы сделаем ещё одно».



