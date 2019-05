Автопилот Tesla снялся в порно: обошлось без пострадавших

Это был лишь вопрос времени, когда кто-нибудь впервые занялся бы сексом в машине под управлением автопилота. На прошлой неделе Тейлор Джексон (Taylor Jackson), порноактриса из Лос-Анджелеса, и её парень, возможно, стали первыми, кто воплотил эту идею. Они загрузили своё видео на Pornhub, где все желающие могли оценить, как пара выполняет различные сексуальные действия в движущимся по автостраде на автопилоте автомобиле компании Tesla.

Тейлор Джексон на пассажирском сиденье Tesla

Tesla всегда с осторожностью заявляла, что её полуавтономная система помощи водителю с автопилотом «предназначена для использования совместно с бдительным водителем, который держит руки за рулем и готов взять на себя управление в любой момент время», поэтому она не может считаться полноценным автопилотом в полном смысле этого слова. Но это не помешало молодой девушке рискнуть и проверить возможности Tesla для съёмки эротического видео.

«Господи, я сделал @Tesla запросом №1 на Pornhub», — написала Джексон в своём Twitter (ссылка 18+), отметив основателя компании Tesla Илона Маска.

Официальный аккаунт PornHub в Instagram также не прошёл мимо данной истории, опубликовав скриншот из видео с подписью: «Сообщите Илону, что у них не было двух рук на руле при включенном автопилоте».

Вскоре после этого и сам основатель Tesla не смог не прореагировать, хотя его сообщение не было адресовано кому-то конкретному, но из контекста можно понять о чём идёт речь.

Turns out there’s more ways to use Autopilot than we imagined

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2019