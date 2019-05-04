В поселке около Коломыи перевернулся бензовоз с 38 тоннами топлива

В селе около Коломыи Ивано-Франковской области в ночь на 4 мая перевернулся бензовоз. Об этом сообщили в ГосЧС.

ДТП произошло в поселке Отыния в 2 часа ночи.

"Грузовой автомобиль "ДАФ" (бензовоз) перевернулся на левый бок, в результате чего в кабине заблокировало водителя. Произошла утечка топлива из двух секций цистерны в количестве 13 м. куб. ", - говорится в сообщении спасателей.

Всего грузовик перевозил 38 тонн горюче-смазочных материалов.

Сотрудники ГосЧС освободили пострадавшего водителя из кабины и передали его медикам. Также спасатели создали пенную подушку для недопущения возгорания пролитых горюче-смазочных материалов.

К месту ДТП направили цистерну для перекачки топлива. К событию привлекли 25 спасателей и семь единиц техники.

Фото: galka.if.ua