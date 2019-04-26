Боинги серии МАХ могут возобновить полеты в августе, - СМИ

В этом "уверен" один из сотрудников американской авиакомпании.

Боинги серии МАХ могут возобновить полеты в августе, - СМИ
Фото: handerella.com

Руководство авиакомпании American Airlines Group Inc считает, что новые самолеты Boeing серии МАХ смогут снова подняться в воздух уже в августе этого года. Такое заявление опубликовало сегодня агентство Reuters.

Представители авиакомпании заявили, что они "уверены", что запрет на полеты будет снят к 19 августа. Компания убрала свои 24 самолета серии МАХ из графика полетов именно до этой даты.

Прежде чем принять это решение, исполнительный директор Дуг Паркер сказал, что он сказал регулирующим органам, что ему необходимо быть уверенным на 95%, что пассажиры могут действительно летать на билетах MAX, которые авиакомпания продает после этой даты.

Напомним, все самолеты Boeing серии МАХ были "посажены" в марте этого года после второй катастрофы с участием этого самолета в Эфиопии. Расследование обнаружило сходство аварии с крушением такого же "Боинга" в Индонезии в прошлом году: из-за сбоя электроники самолет самовольно опускает нос и уходит в пике, не позволяя пилотам откорректировать движение.

Компания "Боинг" заявила об обновлении программного обеспечения и успешном выполнении почти 100 тестовых полетов на новых "Боингах", однако подняться в воздух лайнеры смогут только после сертификации американской авиационной службы.


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