Автосалон в Нью-Йорке 2019: Genesis Mint.

В линейке молодого бренда Gemnesis пока представлены только три седана. В планах как минимум два кроссовера и купе, но пока до их серийного воплощения дело не дошло. А в Нью-Йорке компания показала свой взгляд в будущее – концепт-кар Mint.

Автосалон в Нью-Йорке 2019: Genesis Mint.

Над этим электромобилем совместно работали дизайн-центры в Германии, США и Южной Корее. Машина, откровенно говоря, не ко времени: серийные аналоги испытывают кризис спроса во всем мире. Компактный премиум нынче в чести, только если это седан или кроссовер.

Автосалон в Нью-Йорке 2019: Genesis Mint.

Genesis же соорудил купе с весьма необычным решением. Доступ к местам водителя и пассажира обычный. А вот багажник (точнее, багажная полка позади сидений) скрывается не за створкой на корме, а за парой дополнительных дверей-гильотин по бокам кузова. Сзади по центру кузова расположен зарядный разъем: концепт, разумеется, электрический.

Автосалон в Нью-Йорке 2019: Genesis Mint.

Интерьер тоже не без изюминки. Его отделка напоминает о яхтах и стиле ретро. По бокам от руля выстроились шесть небольших ЖК-дисплеев. Еще один – прямо по центру «баранки». И обратите внимание: у «Минта» три педали, хотя сложно себе представить электромобиль с механической коробкой передач.

Автосалон в Нью-Йорке 2019: Genesis Mint.

Шоу-кар Genesis Mint лишен шансов на серийное воплощение. Но как имиджевый проект он очень крут.

Автосалон в Нью-Йорке 2019: Genesis Mint

Премиальное подразделение Hyundai показало компактный городской электромобиль.


CarClub
. Фото компании Genesis.


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