В украинских поездах ограничили багаж до 50 кг

Правила перевозки пассажиров и багажа ужесточили.

В украинских поездах ограничили багаж до 50 кг
Фото: Александр Рудоманов

Министерство инфраструктуры ужесточило правила перевозки пассажиров и багажа в поездах, согласно которым отныне будет ограничено вес багажа до 50 килограммов.

Соответствующий указ "Об утверждении изменений в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины" вступил в силу.

Так, согласно новым правилам, меняется вес разрешенной ручной клади. Теперь зайти в вагон можно будет только с багажом, общий вес которого не превышает 50 кг.

Сопровождающие лица людей с инвалидностью смогут купить билет по льготной цене только в том случае, если во время поездки они будут их сопровождать. Если лицо, сопровождающее ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет, оформляет льготный билет, то отдельное место для него не предусмотрено.

Во время поездки в поездах категории Интерсити + (ИС +) проверка документов и проездных может осуществляться после посадки пассажиров. В поездах Интерсити и Интерсити + не позволят зайти в вагон с велосипедом, если там будет отсутствовать место для его размещения.

Документ предусматривает также серию других нововведений, которые, в частности, коснутся возврата проездных документов, контроля перевозок и обслуживания пассажиров в поездах, условия и порядок оформления проезда пассажиров и перевозки ручной клади в поездах пригородного сообщения.

Напомним, в марте вступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров.


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