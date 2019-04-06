Boeing сокращает производство самолетов 737 МАХ

Американская компания Boeing объявила о сокращении объемов производства самолетов модели 737 после крушений Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Об этом компания сообщила на своем сайте в пятницу, 5 апреля.

Начиная с середины апреля Boeing будет производить на десять самолетов в месяц меньше - 42 вместо 52.

"Мы временно корректируем программу производства 737, чтобы подстроиться под паузу в поставках MAX, что позволит нам в приоритетном порядке выделить дополнительные ресурсы и сосредоточиться на сертификации программного обеспечения и возвращения MAX к полетам", - заявил глава компании Деннис Мюленбург.

Он отметил, что разработчики Boeing продвинулись в обновлении программного обеспечения модели 737 MAX, которое позволит предотвратить повторение трагедий, аналогичных крушению самолетов в Индонезии и Эфиопии.

Ранее в Boeing признали, что обе катастрофы случились из-за ошибки программы. Система улучшения характеристик маневрирования по тангажу (MCAS) контролирует скорость лайнера и угол атаки и, в случае превышения последним определенного уровня, автоматически опускает нос самолета.

Президент Boeing пообещал, что в ближайшее время в программное обеспечение самолtтов модели 737 MAX будут внесены изменения.

В "Боинге" по прежнему уверены в безопасности этих самолетов и после обновления программного обеспечения надеются на то, что будет снят введенный сейчас во всех странах мира мораторий на их полеты.

Напомним, в результате катастрофы в Эфиопии 10 марта погибли 157 человек. Это была вторая катастрофа Boeing 737 MAX: в октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение другой самолет той же модели. Тогда погибли 189 человек.