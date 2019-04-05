Велопрокат Nextbike снова заработал в Киеве. Но абонементы подорожали

С 9 апреля велопрокат Nextbike снова заработает в Киеве после запланированного зимнего перерыва. Об этом сообщает ITC со ссылкой на слова первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, пишут AIN.UA.

Велосипеды можно будет арендовать в 30 локациях во всех районах Киева. Цены на единоразовый прокат не изменились: 30 грн за 30 минут пользования. Зато подорожали абонементы на месяц и сезон. Теперь их стандартная стоимость без учета временных акций: 449 грн/мес и 1499 грн/сезон. Раньше абонементы обходились в 399 и 899 грн соответственно.

Новый сезон длится до 1 декабря 2019 года. Скидки на покупку долгосрочных абонементов длятся до 15 апреля. По условиям акции, месячный доступ стоит 299 грн, а сезонный — 1199 грн.

Велопрокат Nextbike снова заработал в Киеве. Но абонементы подорожали

Актуальные цены на прокат велосипедов Nextbike в Киеве

Как рассказал Николай Поворозник, администрация Киева также утвердила условия инвестиционного конкурса для создания полноценной сети велопроката. От инвестора потребуют создать еще 231 пункт проката и охватить все районы Киева, количество велосипедов должно превышать 2000. На них должны быть установлены GPS-трекеры и замки.

Велопрокат Nextbike снова заработал в Киеве. Но абонементы подорожали

Пункты проката будут двух типов: 6 и 12 кв. м. Они будут выполнены в виде нарисованных на асфальте линий, без сборных конструкций или специального фундамента. Ориентировочная стоимость реализации проекта — 33,3 млн грн. Сроки не указаны.

Как подтвердили в комментарии AIN.UA представители Nextbike, компания участвует в конкурсе городских властей.

По состоянию на апрель 2019 года, сервис Nextbike доступен в 5 украинских городах: Киеве, Львове, Одессе, Виннице, Харькове. Компания основана в 2004 году и представлена в 25 странах.


Михаил Сапитон, AIN


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