Велопрокат Nextbike снова заработал в Киеве. Но абонементы подорожали

С 9 апреля велопрокат Nextbike снова заработает в Киеве после запланированного зимнего перерыва. Об этом сообщает ITC со ссылкой на слова первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, пишут AIN.UA .

Велосипеды можно будет арендовать в 30 локациях во всех районах Киева . Цены на единоразовый прокат не изменились: 30 грн за 30 минут пользования. Зато подорожали абонементы на месяц и сезон. Теперь их стандартная стоимость без учета временных акций: 449 грн/мес и 1499 грн/сезон. Раньше абонементы обходились в 399 и 899 грн соответственно.

Новый сезон длится до 1 декабря 2019 года. Скидки на покупку долгосрочных абонементов длятся до 15 апреля. По условиям акции, месячный доступ стоит 299 грн, а сезонный — 1199 грн.

Актуальные цены на прокат велосипедов Nextbike в Киеве

Как рассказал Николай Поворозник, администрация Киева также утвердила условия инвестиционного конкурса для создания полноценной сети велопроката. От инвестора потребуют создать еще 231 пункт проката и охватить все районы Киева , количество велосипедов должно превышать 2000. На них должны быть установлены GPS-трекеры и замки.

Пункты проката будут двух типов: 6 и 12 кв. м. Они будут выполнены в виде нарисованных на асфальте линий, без сборных конструкций или специального фундамента. Ориентировочная стоимость реализации проекта — 33,3 млн грн. Сроки не указаны.

Как подтвердили в комментарии AIN.UA представители Nextbike, компания участвует в конкурсе городских властей.